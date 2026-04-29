В Башкирии репродуктивным здоровьем детей займется специальный центр

Министерство здравоохранения Башкирии предложило для общественных обсуждений проект собственного приказа «О совершенствовании системы охраны репродуктивного здоровья подростков в Республике Башкортостан». Документ в числе прочего регламентирует деятельность Центра охраны репродуктивного здоровья подростков на базе Республиканского медико-генетического центра.

Новое учреждение будет отвечать за совершенствование, координацию и научно-методическую организацию службы охраны репродуктивного здоровья несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет. В нем смогут получать специализированную помощь подростки обоего пола для своевременного выявления и лечения патологий репродуктивной системы. Центр должен будет участвовать в профилактике инфекций, передаваемых половым путем, и непредвиденной беременности.

Дети смогут получать комплексную медицинскую и социально-психологическую реабилитационную помощь при гинекологических, урологических, андрологических и эндокринных заболеваниях, а также расстройствах из-за сексуализированного насилия, нежеланной беременности и абортов.

За организацию работы Центра охраны репродуктивного здоровья подростков будет отвечать главный врач Республиканского медико-генетического центра.

Общественные обсуждения проекта приказа минздрава продлятся до 4 мая.

