Суд подтвердил неверные расчеты «СУЭНКО» при подключении курганского КФХ к сетям

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления АО «СУЭНКО» о признании незаконным и отмене постановления Курганского УФАС. Ведомство привлекло компанию к ответственности за неверные расчеты при подключении крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) к сетям, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

КФХ хотело подключиться к электросетям для строительства хозблока в селе Частоозерье. Так как расстояние до ближайшего объекта электросетевого хозяйства составляло менее 300 м, услугу КФХ могло получить по льготной ставке. Однако в «СУЭНКО» посчитали, что льготы применяться не должны, поскольку существующие сети не соответствуют требуемому классу напряжения. Курганское УФАС России встало на сторону хозяйства и оштрафовало компанию на 700 тыс. руб. Организация хотела признать постановление ведомства незаконным, но суд отклонил жалобу.

