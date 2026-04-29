В Ростовской области сбор зерновых культур снизился почти на 22%

В 2025 году в Ростовской области было намолочено 8,9 млн тонн зерновых культур, сообщает пресс-служба Ростовстата. Эта цифра на 21,9% больше, чем годом ранее.

По данным органа статистики, урожайность в прошлом году составила 26,2 ц/га (против 32,7 ц/га в 2024 году). От общего вала зерновых культур 87,3% составила пшеница (7,8 млн т). Также сбор подсолнечника составил 1 млн т, а его урожайность достигла 10,8 ц/га (против 16,7 ц/га годом ранее).

Сахарной свеклы было накопано 309,2 тыс. т при урожайности 180,4 ц/га (против 269,9 ц/га в 2024 году. «Хозяйствами всех категорий в 2025 году в целом по региону собрано 533,9 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта, что на 2,2% выше прошлого года. Картофеля накопано 337,3 тыс. тонн, при урожайности 198,9 центнера с гектара (102,8% к 2024 году)»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева