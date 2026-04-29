Группа ЛСР купила отель «Domina Пулково» на Пулковском шоссе

Группа ЛСР приобрела 100% долей ООО «Пулково Скай», владеющего гостиничным комплексом «Domina Пулково» на Пулковском шоссе, и 100% долей управляющей компании «Статус». Договор подписан 27 апреля и направлен на регистрацию. По оценкам участников рынка, итоговая стоимость сделки могла составить 4,5–5 млрд рублей.

О сделке «Деловому Петербургу» рассказал совладелец «Пулково Скай» Евгений Войтенков. По его словам, решение о продаже связано с невозможностью самостоятельно управлять отелем из-за возраста и высокой загрузки. «Мои партнеры в силу разных причин также не готовы заниматься этой работой. Теперь я смогу полностью сосредоточиться на остальных своих бизнесах»,— пояснил господин Войтенков.

В ноябре 2025 года актив выставлялся на торги Российского аукционного дома за 6,2 млрд рублей. Как отмечают участники рынка, продавец мог предоставить дисконт, и финальная цена составила 4,5–5 млрд рублей. Сам Евгений Войтенков охарактеризовал сумму как «несколько миллиардов рублей», не раскрыв точных цифр.

Кирилл Конторщиков