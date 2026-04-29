Жителя Баймакского района обвиняют в насилии в отношении полицейского

Баймакский районный суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в феврале этого года сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль, за рулем которого был водитель с признаками опьянения. Ему предложили дождаться сотрудников Госавтоинспекции для прохождения медицинского освидетельствования.

Обвиняемый вместо выполнения требований правоохранительных органов попытался скрыться на машине, толкнул полицейского и ударил его кулаком в живот.

Майя Иванова