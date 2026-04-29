В Нью-Йорке открылось первое казино

В Нью-Йорке открылось первое за всю историю города полноценное коммерческое казино со столами для традиционной «живой» игры, сообщает The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Следующая фотография 1 / 11 Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP Фото: Andres Kudacki / AP

С 2011 года развлекательный Resorts World, расположенный рядом с ипподромом Aqueduct в Квинсе, работал как зал только с электронными автоматами. В новом расширенном комплексе представлено более 240 игровых столов. Среди доступных игр — блэкджек, крэпс, баккара и рулетка. В комплексе также открыли 2,5 тыс. игровых автоматов.

Инвестиции в проект составили $5,5 млрд. Проектом управляет малайзийская компания Genting Group. К концу текущего года компания намерена запустить еще больше игровых столов и игровых автоматов. В планах также строительство отеля, ресторанов, развлекательного центра на 7 тыс. мест и 5 га новых общественных зеленых зон на территории площадью 30 га.

Десятилетиями власти оказывали сопротивление открытию полноценных казино и не выдавали соответствующих лицензий. Однако в прошлом году строительство трех новых казино в районе Нью-Йорка было одобрено. Ожидается, что к 2036 году казино принесут городу около $7 млрд налоговых поступлений, создадут тысячи рабочих мест для членов профсоюзов и будут способствовать развитию туризма.

Екатерина Наумова