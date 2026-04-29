Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Следователи возбудили дело после гибели мужчины от ножевого ранения

В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства смерти местного жителя. 37-летнего местного жителя доставили в больницу с ножевым ранением, которое ему нанес знакомый. Об этом сообщили в СК СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи и криминалисты регионального управления провели осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. После совершения преступления злоумышленник скрылся. В настоящее время правоохранители выполняют комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, а также на поиск фигуранта и его задержание.

Мария Хоперская

Новости компаний Все