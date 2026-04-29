Инвестиции в лесозаготовительный комплекс под Томском выросли до 1,5 млрд руб.

До 1,5 млрд руб. увеличился объем инвестиций в проект по созданию лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесов в Александровском и Каргасокском районах, а также предприятия по комплексной переработке в селе Красный Яр Томской области. Завершить работы ООО «Лес-Экспорт» (Томская область) намерено в четвертом квартале 2028 года, сообщил замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер.

В 2020 году проект был включен в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга РФ. На тот момент объем инвестиций оценивался в 1 млрд руб., запустить предприятие планировалось в 2024 году.

Объемы производства составят 222,5 тыс. куб. м пиломатериалов в год, 55 тыс. поддонов, 22,2 тыс. пеллет и 182,5 тыс. куб. м технологической щепы. По словам господина Ратнера, компания «Лес-Экспорт» проводит поставки продукции в основном в страны ближнего зарубежья. Однако из-за санкционного давления организация испытывает сложности со сбытом товаров.

«В связи с данными негативными факторами в реализации проекта наблюдается отставание по приобретению и вводу в эксплуатацию техники, оборудования. В настоящее время проект находится в инвестиционно-эксплуатационной стадии. Выполнены основные мероприятия по созданию лесозаготовительной инфраструктуры, по приобретению лесозаготовительной техники, лесоперерабатывающего оборудования»,— сказал замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Томской области (цитата по «Интерфакс»).

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Лес-Экспорт» было зарегистрировано в селе Красный Яр Томской области в 2006 году. Основной вид деятельности — распиловка и строгание древесины. 34% организации принадлежат Олегу Капризову, еще по 33% находятся в собственности гендиректора компании Вячеслава Сотникова и Евгения Савицкого. По данным «Спарк-Интерфакс», по итогам 2025 года чистый убыток «Лес-Экспорт» составил 198,4 млн руб., что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Выручка компании снизилась на 55%, до 386 млн руб. год к году.

Александа Стрелкова