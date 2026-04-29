Ак Барс Банк получил награду за высокие достижения в управлении клиентским опытом

Ак Барс Банк стал победителем премии CX World Awards сезона 2025/2026 в номинации «Лучший проект дизайна и проектирования опыта». Наградой отмечено детское мобильное приложение «Карты жителя Татарстана».



Сервис высоко оценен за адаптивность и внимание к потребностям юных татарстанцев. Он разработан при участии самих детей, которые активно делились своим опытом взаимодействия с картами и приложениями, оценивали разные варианты дизайна интерфейса, а также тестировали его прототипы. Исследование проведено командой CX Lab Ак Барс Банка среди более чем 1000 ребят.

Благодаря совместной работе создана понятная и удобная платформа для развития финансовых навыков. Сервис не копирует взрослое приложение — он дает ребенку те возможности, которые ему нужны. В нем реализовано уникальное решение гибкой настройки дизайна интерфейса. Учитывая разные предпочтения детей младшего возраста и подростков, Ак Барс Банк предлагает пользователям два варианта на выбор и право в любой момент переключиться на другой дизайн. Кроме этого, в приложении каждому доступно создание персонального аватара.

Среди других функций — денежные переводы, просмотр баланса и истории операций по банковской и образовательной* картам, пополнение последней, чат с помощником. Также дети могут попросить деньги у мамы или папы с помощью специальной кнопки и пройти курс по финансовой грамотности — эти опции собрали много положительных отзывов родителей.

Напоминаем, что сервис предназначен для владельцев Детской карты жителя** от Ак Барс Банка. Чтобы воспользоваться им, установите приложение «Карта жителя Татарстана» на телефон ребенка и выберите вход «Для юных жителей». Родителю будет направлено СМС для подтверждения согласия на использование ребенком всех функций.

Узнать подробнее о Детской карте жителя и оформить ее, в том числе в новом светодиодном дизайне, можно на сайте банка по ссылке.

* Образовательная карта доступна при подключении приложения «Образовательная карта». Оператором приложения «Образовательная карта» является ООО «Образовательная карта».

** Детская карта к Карте жителя Республики Татарстан.

ПАО «АК БАРС» БАНК