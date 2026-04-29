Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:03

Депутат гордумы Перми планирует избираться в заксобрание

Действующий депутат Пермской городской думы Олег Шлыков примет участие в предварительном голосовании «Единой России». 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает реготделение партии, господин Шлыков подал документы для участия в процедуре сразу на двух уровнях: по муниципальной группе «Орджоникидзевская №8» в гордуму Перми и по региональной группе «Кунгурская №21» (одномандатный избирательный округ №21) заксобрания Пермского края. 

Олег Шлыков был избран депутатом гордумы Перми VI созыва в сентябре 2016 года. С 2021 года — депутат Пермской городской думы VII созыва. С 2015 года является сторонником партии «Единая Россия».