Мошенники украли у таганрожца 500 тысяч рублей под видом индексации зарплаты

В Таганроге 28-летний местный житель лишился 500 тыс. руб. из-за мошенничества под видом индексации заработной платы. В полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Потерпевший получил в мессенджере сообщение от контакта, записанного как «Бухгалтерия». Собеседник предложил проиндексировать зарплату, для чего требовалось перейти по ссылке и пройти верификацию на портале госуслуг. После перехода по ссылке аккаунт потерпевшего на портале был взломан. Находясь под давлением, таганрожец сфотографировался с документом в руках. После того как банки отказали ему в кредите, он занял нужную сумму у знакомого. Затем он приобрел новый телефон и SIM-карту, установил стороннее приложение и перевел все деньги на указанные счета якобы для узаконивания средств.

Когда кураторы перестали выходить на связь, потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению причастных к преступлению лиц.

Мария Хоперская