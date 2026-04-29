Саратовские власти потратят более 40 млн рублей на площадки для мини-футбола

Дефицит бюджета Саратовской области уже составляет 29,5 млрд руб., долг превысил 48 млрд руб. Пока еще находятся средства на обустройство универсальных площадок. Решение о выделении на них средств поддержали депутаты на заседании областной думы.

В бюджет Саратовской области решено внести поправки. По инициативе губернатора на обустройство универсальных площадок для мини-футбола направят 40,4 млн руб.

С 2023 года в регионе уже обустроили 19 спортивных площадок, в том числе в отдаленных районах. На это было потрачено более 160 млн руб.

Площадки устанавливаются по спортивному признаку: командам приходится их выигрывать на турнирах. В этом году площадки появятся в Саратове, Балтайском, Ртищевском, Энгельсском районах.

Татьяна Смирнова