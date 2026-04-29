Более 2 тыс. граждан переселят из аварийного фонда в Саратовской области

Федеральный центр одобрил Саратовской области заявку на получение 1,7 млрд руб. Средства направят на расселение граждан из аварийного фонда. Депутаты поддержали соответствующие изменения в бюджете на заседании областной думы.

Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что регион вошел в новый этап переселения граждан из аварийного жилья. Объем регионального софинансирования в 2026–2027 годах составит более 1 млрд руб. На эти средства удастся охватить более 2 тыс. жителей области в 11 муниципалитетах. На новые квартиры смогут рассчитывать жители Саратова, Вольска, Балашова, Балаково, Энгельсского, Хвалынского и других районов. Площадь расселения составит 32 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Депутаты спросили, сколько на эти цели было направлено ранее в рамках предыдущих этапов? Госпожа Бегинина пояснила, что программа реализуется с 2022 года. Общий объем средств на эти цели составляет 16 млрд руб. Основной объем — средства Фонда развития территорий (10,5 млрд руб.). Оставшуюся часть (6 млрд руб.) составляет областное софинансирование. В программе участвуют 13 муниципальных районов области.

Татьяна Смирнова