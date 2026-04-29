Продажи на вторичном рынке жилья Челябинска выросли на 19%

В первом квартале 2026 года на вторичном рынке жилья Челябинска было заключено 9,4 тыс. сделок купли-продажи квартир. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает «Авито Недвижимость».

Спрос на вторичное жилье в городе тоже увеличился на 19%. При этом предложение выросло только на 3%. Стоимость квадратного метра в январе-марте этого года составляла 114 тыс. руб.

Среди регионов лидерство по количеству сделок сохранила Московская область (22,3 тыс. договоров купли-продажи). Также в топ-5 по этому показателю вошли Москва (19,6 тыс.), Санкт-Петербург (14,8 тыс.), Свердловская область (11,9 тыс.) и Краснодарский край (10,7 тыс.). Сильнее всего число сделок год к году выросло в Московской (+20%) и Челябинской (+19%) областях, а также в Башкортостане (+16%).

