Долг Саратовской области составляет уже 48,2 млрд рублей

На заседании Саратовской областной думы депутаты большинством голосов утвердили поправки в бюджет. Дефицит и долг региона выросли. Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что региональный бюджет получит поступления из других бюджетов в общей сумме 3,5 млрд руб. Средства пойдут на учреждения образования, закупку оборудования для больниц, переселение граждан из аварийного жилья и ремонт дорог в районах. Резервный фонд правительства области увеличивается на 3,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

В целом расходы областного бюджета на текущий год возрастут на 5,8 млрд руб., из которых 2,1 млрд будут направлены в местные бюджеты в виде межбюджетных трансфертов. В итоге параметры областного бюджета на 2026 год составят: доходы — 194,8 млрд руб., расходы — 224,3 млрд руб., дефицит — 29,5 млрд руб.

Депутаты обратили внимание, что резервный фонд вновь увеличивается на 3,7 млрд руб. В прошлый раз увеличивали примерно на столько же. Возник вопрос: каков теперь его объем и на что именно идут эти деньги? Госпожа Бегинина пояснила, что с учетом новых поправок резервный фонд составит 13,4 млрд руб. Его увеличение связано с расходами на специальную военную операцию.

Парламентариев также интересовало, каков госдолг региона сегодня, какова перспектива его снижения и до каких пределов его можно наращивать. Министр подчеркнула, что долг на данный момент составляет 48,2 млрд руб., или 36,2% от собственных доходов областного бюджета. В части снижения долга принято решение, что часть реструктуризированной задолженности, которая предполагалась к погашению в 2026 году, будет перенесена на более поздние сроки. Дальнейшая динамика госдолга будет зависеть от оценки доходной и расходной частей бюджета. Ирина Бегинина отметила, что бюджет — живой организм, но дополнительные 5% банковских заимствований привлечь еще возможно.

Татьяна Смирнова