Минкульт предложил построить зоопарк у главного стадиона Самары

Министерство культуры Самарской области выступило с инициативой строительства зоопарка у стадиона «Самара Арена». Свое предложение представители регионального минкульта озвучили на совещании по концепции развития территории, которое прошло в областном министерстве градостроительной политики. Об этом сообщает минград.

«Параметры планируемого объекта минкульт обещал передать разработчикам концепции»,— говорится в сообщении.

Последние несколько лет Самарский зоопарк, который находится в районе Постникова оврага, ищет новую площадку. Необходимость переезда связана с несоответствием площадей объекта современным требованиям. При этом увеличить территорию на прежнем месте невозможно. Кроме того, вольеры для некоторых зверей слишком малы.

В связи с этим в 2021 году Самарский зоопарк оказался под угрозой лишения лицензии, но в итоге ее продлили, хотя новую площадку для него так и не нашли. В качестве варианта под эти цели рассматривалась территория микрорайона «Южный город»: девелопер предоставил участок для строительства. Но проект заморозили, так как потребовалось уточнение границ и конфигурации.

