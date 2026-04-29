Мошенники обманывают петербуржцев с помощью фейковых штрафов за парковку

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило горожан о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают SMS-сообщения с требованием срочно оплатить штраф в размере трех тысяч рублей за неоплаченную парковку и ссылкой на фишинговый сайт. Горожан призывают проверять информацию о штрафах только через официальные сервисы.

Проверить наличие штрафов можно через портал госуслуг

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полиции напоминают, что проверить наличие штрафов можно через портал «Госуслуг» или официальный сайт ГИБДД. В личном кабинете отображаются постановление, фото, реквизиты и номер постановления. Если в SMS отсутствует номер постановления, содержатся незнакомые реквизиты и создается искусственная спешка — это признаки мошенничества.

Если гражданин уже перешел по ссылке и произвел оплату, необходимо незамедлительно связаться с банком и заблокировать карту или транзакцию, сохранить скриншоты SMS, квитанции и историю платежа, а затем подать заявление в полицию с приложением доказательств, сообщили в ведомстве.

Кирилл Конторщиков