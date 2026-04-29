Депутаты в Саратове изменили бюджет региона

Саратовская облдума утвердила поправки в региональный бюджет, предусматривающие дополнительные расходы на социальные и инфраструктурные проекты. Подробности сообщил в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Ключевым направлением стало расселение аварийного жилья: на программу 2026–2027 годов выделят дополнительно 2,7 млрд руб. 1 млрд руб. — региональное софинансирование. Проект позволит улучшить жилищные условия 2 тыс. человек в 11 муниципалитетах.

Значительные средства направили на развитие инфраструктуры. Более 40 млн руб. предусмотрено для строительства детских спортплощадок в Саратове и трех районах. 93 млн руб. выделили на завершение реконструкции водозабора в Самойловке.

Отдельное внимание уделили дорожному хозяйству. По 30 млн руб. дополнительно получат Балашовский и Ершовский районы.

