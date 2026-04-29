Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на площади Вокзальной в Астрахани

На площади Вокзальной в Астрахани произошло ДТП, в результате которого пострадали девять человек. Маршрутка под управлением 32-летнего водителя столкнулась с легковым автомобилем, за рулем которого находился 45-летний житель, сообщили в региональном УМВД.

Установлено, что водитель микроавтобуса проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Hyundai Santa Fe. Маршрутка с пассажирами опрокинулась.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших, в числе которых водитель иномарки. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Нина Шевченко