Обновленная больница в Усть-Донецком районе откроется 4 мая

Центральная районная больница Усть-Донецкого района в ближайшее время откроется после капитального ремонта и оснащения современным оборудованием. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В здании площадью 3,5 тыс. кв. метров за менее чем три года провели полное обновление. Все отделения больницы оснащены современным оборудованием и мебелью. В 2023–2025 годах на капитальный ремонт стационара направили 280 млн руб., а также 125,5 млн руб. — на приобретение 81 единицы медицинского оборудования. В этом году на 31,1 млн руб. закупили 232 единицы медоборудования и 481 предмет мебели.

Открытие обновленной больницы запланировано на 4 мая.

Мария Хоперская