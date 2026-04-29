В Чувашии опубликовали эскизы нового микрорайона у трассы «Вятка»
В Чувашии 30 апреля градостроительный совет Минстроя рассмотрит эскизный проект жилого микрорайона рядом с развязкой на трассе «Вятка», на стыке Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского округа. Эскизы опубликовала пресс-служба совета.
Площадь территории составляет 7,3 га. Проект предусматривает строительство многоквартирных домов с подземными парковками для более чем двух тысяч жителей, а также размещение коммерческих помещений и детского сада.
Рабочее название проекта — «Родные просторы».