Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:16

В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты

В Большом Савино отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Ограничения в пермском аэропорту были введены сегодня в семь часов утра, сразу же после объявления в регионе режима беспилотной опасности.

Около десяти часов утра стало известно, что одна из промышленных площадок в Пермском округе подверглась удару беспилотника. В здании возник пожар, персонал был эвакуирован. 