В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты

В Большом Савино отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения в пермском аэропорту были введены сегодня в семь часов утра, сразу же после объявления в регионе режима беспилотной опасности.

Около десяти часов утра стало известно, что одна из промышленных площадок в Пермском округе подверглась удару беспилотника. В здании возник пожар, персонал был эвакуирован.