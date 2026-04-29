На ремонт соцучреждений в Кировской области направят 90 млн рублей

В Кировской области в 2026 году планируется отремонтировать более 50 социальных объектов. На эти цели предусмотрено 90 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона.

Работы уже завершены на ряде объектов. В геронтологическом отделении села Николаево Зуевского района заменили окна, отремонтировали прачечную, лестницы и санитарные помещения. В поселке Черная Холуница Омутнинского района установили систему вытяжной вентиляции и обновили места общего пользования, а в Новомедянском доме-интернате также заменили окна.

Еще на 10 объектах ремонт продолжается.

Анна Кайдалова