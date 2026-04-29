АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut

АО «АвтоВАЗ» во время планового корпоративного отпуска с 1 по 13 мая 2026 года проведет масштабную переналадку мощностей под запуск нового кроссовера Lada Azimut. Кроме того, планируется модернизация линии сборки семейства Lada Niva. Общий бюджет работ превысит 530 млн руб., сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предприятие выполнит более 15 тыс. операций суммарной емкостью 110 тыс. человеко-дней. В цехах окраски, сварки и автосборочном комплексе будет обновлено оборудование, в двигательном производстве пройдут пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров. Они предназначены для выпуска моторов 1,6 (свыше 120 л.с.) и 1,8 (более 130 л.с.), которые, как ожидается, получат новые модели Lada.

Все работы по техперевооружению планируется завершить к 18 мая. С 14 мая, после окончания корпоративного отпуска, начнется поэтапное заполнение технологических линий, не задействованных в текущем этапе модернизации. Ранее они были полностью освобождены от заделов в преддверии длительных выходных. На период остановки производства за сотрудниками сохраняется полная заработная плата.

Георгий Портнов