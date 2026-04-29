Ветеранам Ростова-на-Дону выделили 3,5 млн рублей к 9 Мая

В Ростове-на-Дону из бюджета города выделили 3,5 млн руб. на единовременные выплаты в честь 9 Мая. Об этом сообщили в городском департаменте соцзащиты населения.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На сегодняшний день в городе проживают 37 участников Великой Отечественной войны, 365 тружеников тыла, 144 бывших несовершеннолетних узника концлагерей и 46 ветеранов, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Участники Великой Отечественной войны и военнослужащие последнего призыва получат по 8 тыс. рублей.

Ветеранам, имеющим знаки «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», полагается по 3 тыс. рублей. Несовершеннолетние узники фашизма, вдовы участников войны и труженики тыла получат по 2 тыс. рублей.

Мария Хоперская