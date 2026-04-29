Промпроизводство в Челябинской области упало на 7,2% в первом квартале 2026 года

Промышленное производство в Челябинской области в первом квартале 2026 года составило 92,8% от показателя аналогичного периода прошлого года. Информация опубликована в отчетности Челябинскстата.

По видам экономической деятельности выросло производство в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 14,6%, а также в добыче полезных ископаемых — на 4,1%. В обрабатывающих производствах индекс сократился на 8,9%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром — на 6,7%.

Виталина Ярховска