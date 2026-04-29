Небо над Самарской областью открыли после шести часов ограничений

В Самарской области объявлен отбой угрозы атаки БПЛА. План «Ковер», который вводился в Самарской области из-за угрозы атаки вражеских беспилотников, отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч сняты. В настоящее время задерживается вылет 11 самолетов из Самары (в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижневартовск, Минеральные Воды и Ереван). Еще один рейс (в Москву) отменен.

В соседнем с Самарской областью Оренбуржье сбиты четыре беспилотника. Они атаковали местные промышленные предприятия. На территории области также объявлен план «Ковер». Аэропорты Оренбурга и Орска не принимают и не отправляют самолеты.

UPD: Росавиация отменила ограничения в аэропортах Оренбурга и Орска в 11:20 (MSK+1). В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

