КамГЭС увеличила выработку энергии

По итогам первого квартала 2026 года выработка Камской гидроэлектростанции составила 326,33 млн. кВтч, что на 14,4 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба КамГЭС.

По данным Росводресурсов, в январе суммарный приток воды в Камское водохранилище превысил норму на 31%. Благодаря эффективному планированию энергетики Камской ГЭС с максимальной производительностью обеспечили стабильную выдачу чистой электроэнергии.

По прогнозам Росгидромета, в апреле приток воды в Волжско-Камский каскад ожидается в пределах 76-92 км при норме 65,9 км. До 1 мая 2026 года Камский гидроузел продолжает работать в рамках ранее установленного режима со средними за период сбросными расходами 3500 - 4000 м3/с.

Затворы водосливной плотины закрыты, весь расход осуществляется через гидроагрегаты. Гидроэлектростанция работает в базовом режиме, то есть с максимально возможной мощностью, с полной нагрузкой на все 23 гидроагрегата.