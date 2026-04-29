Прекращено дело о банкротстве экс-совладелицы ЧЭМК

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшей совладелицы Челябинского электрометаллургического комбината, супруги Юрия Антипова Людмилы Антиповой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание прошло 29 апреля. Заявление о признании госпожи Антиповой несостоятельной подавала сама должница в ноябре 2025 года. Но в конце апреля 2026-го она решила отказаться от иска. Размер задолженности превышал 46,2 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры изъял у супругов Юрия и Людмилы Антиповых акции АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил еще один иск надзорного ведомства и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова, Александра Аристова и членов их семей 105 млрд руб. В счет долга активы ГК «Ариант» перешли в собственность государства. Имущество всех ответчиков было арестовано на сумму 46 млрд руб.

Виталина Ярховска