В Березниках закрыли частную медклинику

Березниковский суд приостановил работу частного кабинета сосудистой хирургии. Основанием для этого стали выявленные Роспотребнадзором нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установила проверка, в частной клинике отсутствовали санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам действующего кабинета сосудистой хирургии и план профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний; не проводился производственный контроль по выполнению требований санитарного законодательства; нарушены сбор и утилизация медицинских отходов.

В отношении собственника клиники были составлены протоколы о временном запрете деятельности по организации медицинского кабинета, а также протокол об административном правонарушении. Березниковский суд вынес постановление о приостановке медицинской деятельности кабинета сосудистой хирургии на 60 суток.

