В трех аэропортах Татарстана ввели ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В аэропорту Казани ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в 03:52, в других двух аэропортах — спустя 10 минут, в 04:06.
По сообщению Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В Татарстане с 04:40 до 08:03 действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск, Альметьевск и Елабугу.