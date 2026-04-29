В трех аэропортах Татарстана ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропорту Казани ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в 03:52, в других двух аэропортах — спустя 10 минут, в 04:06.

По сообщению Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Татарстане с 04:40 до 08:03 действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск, Альметьевск и Елабугу.

Анна Кайдалова