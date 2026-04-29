Агрофирму оштрафовали за свалку свекловичного жома в Нижегородской области

ООО «Агрофирма «Нижегородская» (входит в агрохолдинг «Просторы») оштрафовали на 400 тыс. руб. за складирование свекловичного жома на площади более 15 га в деревне Красная Пустынь Сергачского округа Нижегородской области. Нарушение территориальное управление Россельхознадзора выявило в марте 2026 года, сообщили в ведомстве.

Предприятие привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»). Добавим, выписанный штраф – это минимальное наказание для юрлиц за такое нарушение. Компании также предписали устранить его в срок до 22 мая.

Галина Шамберина