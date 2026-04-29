Высшее руководство Саудовской Аравии приглашено на ПМЭФ-2026

Россия направила приглашение высшему руководству Саудовской Аравии для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в интервью «Известиям» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко. По его словам, Москва будет рада делегации любого уровня, уполномоченной высшим руководством королевства.

ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге в июне

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Естественно, приглашено руководство Саудовской Аравии, но мы понимаем, что не всегда высший руководитель имеет возможность выехать из страны, поэтому мы будем рады принять ту делегацию Саудовской Аравии, которая прибудет на это мероприятие, которая будет уполномочена высшим руководством»,— заявил господин Борисенко.

Георгий Борисенко уточнил, что в настоящее время состав делегации и уровень ее главы уточняются.

Кирилл Конторщиков