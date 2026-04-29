Почти половина челябинцев не откликаются на вакансии с нераскрытой зарплатой

Среди жителей Челябинска 42% никогда не откликаются на вакансии, в которых не указана зарплата. Треть (33%) делает это иногда, еще 25% — часто. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

Главной причиной, по которой организации не называют конкретную сумму, является определение зарплаты по итогам собеседования — так ответили в 61% компаний. Треть работодателей (34%) решила скрывать жалованье от действующих сотрудников и конкурентов. Каждая пятая организация (21%) пытается таким способом изучить ожидания соискателей. Кроме того, 20% компаний используют формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате, у такого же количества работодателей предложение находится ниже рынка. Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход 13% организаций, а 10% хотят сэкономить, надеясь найти соискателя с более низкими пожеланиями по зарплате.

Виталина Ярховска