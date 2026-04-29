С минздрава Башкирии взыскали около 130 тысяч рублей за лекарства для инвалида

Суд в Нефтекамске обязал министерство здравоохранения Башкирии возместить инвалиду почти 130 тыс. руб., потраченных на лекарства, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

С иском обратилась городская прокуратура. Проверка надзорного ведомства установила, что 18-летняя местная жительница с детства страдает хроническим аутоиммунным заболеванием. В соответствии с назначением врача ей нужно регулярно принимать препараты.

Однако несколько месяцев потерпевшая лекарство не получала, из-за этого ее мать вынуждена была покупать его на свои средства.

Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

