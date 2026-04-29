Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге 14 садов и школ изменили график из-за ремонта водовода

В Таганроге временно скорректировали график работы 14 детских садов и школ. Об изменениях сообщила глава муниципалитета Светлана Камбулова в своем MAX-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Причиной корректировок стало проведение планового ремонта на трех участках Донского технического водовода. В список учреждений, где изменился режим работы, попали восемь детских садов (1, 6, 15, 41, 51, 92, 95, 99) и шесть школ (7, 23, 2511, 31, 35, 36).

Светлана Камбулова уточнила, что все необходимые сведения уже переданы родителям через чаты учреждений. Мониторинг ситуации продолжается, информация будет дополняться.

Мария Хоперская

