В Таганроге 14 садов и школ изменили график из-за ремонта водовода

В Таганроге временно скорректировали график работы 14 детских садов и школ. Об изменениях сообщила глава муниципалитета Светлана Камбулова в своем MAX-канале.

Причиной корректировок стало проведение планового ремонта на трех участках Донского технического водовода. В список учреждений, где изменился режим работы, попали восемь детских садов (1, 6, 15, 41, 51, 92, 95, 99) и шесть школ (7, 23, 2511, 31, 35, 36).

Светлана Камбулова уточнила, что все необходимые сведения уже переданы родителям через чаты учреждений. Мониторинг ситуации продолжается, информация будет дополняться.

