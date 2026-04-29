В Петербурге начнут выпускать автомобили Exeed

Производство премиальных автомобилей Exeed планируется перенести с бывшего завода Mercedes в Подмосковье на площадку холдинга АГР в петербургских Шушарах. Стороны формируют совместное предприятие, сообщают «Ведомости». Это продолжит курс холдинга на консолидацию выпуска суббрендов Chery на своих мощностях.

Бренд Exeed сохраняет лидерство в премиум-сегменте российского рынка

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Бренд Exeed сохраняет лидерство в премиум-сегменте российского рынка

В настоящее время сборка Exeed ведется на предприятии в индустриальном парке «Есипово», принадлежащем дилерской группе «Автодом». Мощность площадки составляет порядка 20 тыс. автомобилей в год. По данным источников издания «Ведомости», китайская сторона ожидала включения марки в специнвестконтракт, ранее заключенный с Mercedes, что дало бы доступ к промышленным субсидиям и госзакупкам, но этого не произошло.

Перенос производства в Шушары позволит Exeed использовать уже действующую инфраструктуру АГР.

