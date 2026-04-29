Свердловская компания открыла производство в Копейске за 131 млн рублей

Компания «Континенталь» запустила в Копейске Челябинской области производство зубчатых передач для металлообрабатывающих станков. Размер инвестиций, вложенных в проект, составил 131 млн руб., из которых 50 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде займа, сообщает пресс-служба ФРП.

Новая производственная площадка позволит выпускать до 900 зубчатых передач в год. Для нее компания за счет займа закупила зубофрезерный и зубодолбежный станки.

«Сегодня многие отечественные предприятия столкнулись с тем, что импортные комплектующие либо значительно подорожали, либо исчезли с российского рынка. Наша цель – заместить зарубежную продукцию и обеспечить стабильную работу российских заводов горнодобывающего и энергетического сектора, а также других отраслей»,— отметил генеральный директор ООО «Континенталь» Игорь Голубев.

ООО «Континенталь» зарегистрировано в Заречном Свердловской области с 1994 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», Игорь Голубев также является учредителем компании. «Континенталь» занимается продажей проката из нержавеющей стали, а также предоставляет услуги по металлообработке. Согласно «СПАРКу», в 2025 году «Континенталь» получила выручку от продаж в размере 14,2 млрд руб., чистый убыток — 902 млн руб. В Челябинской области у компании есть два филиала — в Копейске и Челябинске.

Ольга Воробьева