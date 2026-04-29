В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

В Татарстане сняли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск, Альметьевск и Елабугу. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга отменена», — говорится в сообщении.

Угрозу объявили в 04:40 и отменили спустя три с половиной часа, в 08:03. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы действуют ограничения на полеты.

