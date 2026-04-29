Управление фонтанами в Новосибирске передали департаменту культуры

Депутаты горсовета Новосибирска приняли решение об упразднении МКУ «Горфонтан». Полномочия учреждения будут переданы департаменту культуры, спорта и молодежной политики горадминистрации с последующим присоединением к МАУ «Горзеленхоз». В его составе будет создан профильный отдел, который займется единым управлением фонтанов в городе.

«Сейчас обслуживание и содержание территорий, где фонтаны расположены, разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель нецелесообразна: фонтаны — часть благоустройства, поэтому их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами»,— сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев.

На данный момент в Новосибирске действуют 15 муниципальных фонтанов, из них 13 находятся в рабочем состоянии.

Александра Стрелкова