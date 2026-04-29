В Самарской области объявлен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА

План «Ковер» объявлен в Самарской области утром в среду, 29 апреля. Это связано с угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в канале в Max.

«Закрыто воздушное пространство на всех высотах»,— говорится в сообщении.

Также план «Ковер» объявлен в соседнем с Самарской областью Оренбуржье. Над регионом сбиты четыре беспилотника, атаковавшие промышленные предприятия. Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

