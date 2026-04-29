Горсовет Новосибирска в состоянии исполнить лишь треть наказов избирателей
Совет депутатов Новосибирска сегодня на сессии единогласно утвердил план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2026–2030 годы в размере 65 млрд руб. Это в 3,7 раза больше, чем было заявлено к реализации на 2020–2025 годы. По словам спикера горсовета Дмитрия Асанцева, «будет очень здорово», если депутатам удастся добиться от мэрии выполнения «хотя бы трети наказов избирателей».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как сообщила депутатам начальник департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Лариса Уткина, в ходе избирательной кампании 2025 года депутаты горсовета 8-го созыва получили 25512 предложений по наказам, что на 9 тыс. больше, чем в предыдущем созыве. С учетом переходящих наказов мэрия взяла в работу 29695 наказов.
«К особенностям предложений по наказам 8-го созыва можно отнести: запрос жителей на асфальтирование внутриквартальных проездов, не отнесенных к придомовым территориям, устройство ливневок, модернизацию площадок для сбора ТБО»,— отметила госпожа Уткина.
В 2020–2025 годах мэрия Новосибирска выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд руб., что составило 37,7% от плана.