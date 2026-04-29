Горсовет Новосибирска в состоянии исполнить лишь треть наказов избирателей

Совет депутатов Новосибирска сегодня на сессии единогласно утвердил план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2026–2030 годы в размере 65 млрд руб. Это в 3,7 раза больше, чем было заявлено к реализации на 2020–2025 годы. По словам спикера горсовета Дмитрия Асанцева, «будет очень здорово», если депутатам удастся добиться от мэрии выполнения «хотя бы трети наказов избирателей».

Как сообщила депутатам начальник департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Лариса Уткина, в ходе избирательной кампании 2025 года депутаты горсовета 8-го созыва получили 25512 предложений по наказам, что на 9 тыс. больше, чем в предыдущем созыве. С учетом переходящих наказов мэрия взяла в работу 29695 наказов.

«К особенностям предложений по наказам 8-го созыва можно отнести: запрос жителей на асфальтирование внутриквартальных проездов, не отнесенных к придомовым территориям, устройство ливневок, модернизацию площадок для сбора ТБО»,— отметила госпожа Уткина.

В 2020–2025 годах мэрия Новосибирска выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд руб., что составило 37,7% от плана.

