Промплощадка в Пермском округе атакована беспилотником

Сегодня утром одна из промышленных площадок в Пермском округе подверглась удару вражеского беспилотника. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет, — написал глава Прикамья.— На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы».

В Пермском крае действует режим «Беспилотной опасности». В аэропорту Перми введен план «Ковер», прием и выпуск воздушных судов временно прекращен.