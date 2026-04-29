На форуме «Дни пермского бизнеса» обсудят кооперацию

Форум для предпринимателей «Дни пермского бизнеса 2026» пройдет в этом году 21–22 мая. Организатором ключевого делового события региона, объединяющего предпринимателей, экспертов и представителей институтов развития, станет региональный центр «Мой бизнес».

В 2026 году главной темой мероприятия будет кооперация. Организаторы рассматривают сотрудничество как один из инструментов устойчивости компаний в условиях экономической неопределенности. На форуме обсудят применение практических инструментов развития бизнеса, поиск бизнес-партнеров и формирования новых моделей роста. В программе — кейсы совместных проектов, инструменты выхода на новые рынки и решения для масштабирования. Ключевым событием станет пленарное заседание, а также интеллектуальные ринги, в рамках которых участники обсудят актуальные вызовы и смоделируют сценарии развития бизнеса.

«Мы видим все больше примеров, когда совместные проекты позволяют компаниям не только сохранять устойчивость, но и выходить на качественно новый уровень развития,— отметил руководитель центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин.— Объединение ресурсов и компетенций ускоряет адаптацию бизнеса и открывает доступ к новым рынкам. Этот опыт важно знать и масштабировать. Пермский бизнес демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе превысило 100 тыс., малых технологических компаний — 150. Это формирует среду, в которой бизнес-сотрудничество становится важным инструментом развития».

В числе ключевых задач форума — развитие предпринимательских компетенций и расширение доступа бизнеса к инструментам роста. Участники смогут ознакомиться с актуальными мерами государственной поддержки, инструментами масштабирования, найти новых деловых и технологических партнеров и получить консультации. Программа форума включает деловые сессии, экспертные дискуссии, образовательные форматы и нетворкинг.

Форум «Дни пермского бизнеса» проходит с 2009 года, став одной из крупнейших деловых площадок региона, ежегодно объединяющей представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2025 году участие в форуме приняли более 7,5 тыс. человек в офлайн- и онлайн-форматах.

В прошлом году одним из ключевых мероприятий форума стал совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В ходе совета были представлены проекты по расширению действующих производств, созданию промышленного экотехнопарка, развитию вейк-бординга и постройке водно-оздоровительного комплекса в Пермском крае. В 2025 году форум включал и мероприятия, посвященные развитию детского и молодежного предпринимательства, поддержке специальной военной операции (СВО) пермскими предпринимателями, вопросам управления человеческим капиталом, а также трендам в креативных индустриях. Эти направления уже традиционно входят в повестку форума как зоны роста и возможностей для нового поколения предпринимателей и компаний. На площадке форума участники смогли получить консультации в сфере льготного финансирования, субсидий и нефинансовой помощи у специалистов более пятнадцати инфраструктур господдержки.