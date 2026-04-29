Райсуд Ижевска осудил главного механика «УДС нефть» за коммерческий подкуп

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор 56-летнему главному механику «УДС нефть» за принятие коммерческого подкупа на 1,7 млн руб. (ст. 204 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что главный механик нефтяной компании с мая 2021 года по июнь 2025-го получал деньги от сотрудничающих компаний — ООО «Итом-Прогресс», ООО «ПромЭкоРесурс» и ООО «Стрела» — за общее покровительство и создание условий на выполнение работ, а также в пролонгации действующих договоров и заключение новых.

Подсудимый вину не признал. Суд наложил аресты на имущество общей суммой 2 млн руб. и назначил штраф в 5,5 млн руб. с лишением права занимать хозяйственные должности в сфере добычи нефти на пять лет.