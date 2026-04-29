Петербург направит более 1 млрд рублей на выплаты ветеранам ко Дню Победы
Единовременную денежную выплату ко Дню Победы получат почти 183 тыс. жителей Санкт-Петербурга. На эти цели из городского бюджета выделено более 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова, пишет ТАСС.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
О выплатах рассказал глава города на XXXI съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда, открывшемся в Смольном.
Единовременные выплаты предоставляются за счет средств городского бюджета и охватывают ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и другие категории граждан, имеющих право на льготы. Конкретные размеры выплат в зависимости от категории получателей будут опубликованы дополнительно.