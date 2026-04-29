Работодатели Петербурга начали экономить на ДМС

Количество договоров добровольного медицинского страхования в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года сократилось на треть по сравнению с 2024-м и 2021 годами. Доля застрахованных работников опустилась с 62% до 42%. Несмотря на сохраняющийся запрос на соцпакет, бизнес меняет его структуру и сокращает затраты на полисы, следует из данных ЦБ РФ и экспертных оценок, сообщает «Деловой Петербург».

Рынок ДМС Петербурга входит в фазу структурной трансформации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на ДМС резко вырос после 2022 года на фоне дефицита кадров и перехода рынка труда в стадию «рынка соискателя». Наличие страховки стало решающим фактором привлечения и удержания персонала даже для малого и среднего бизнеса. Сейчас, в 2026 году, работодатель постепенно восстанавливает позиции, но полностью отказаться от ДМС уже не может, поэтому меняет наполнение социального пакета.

По данным ЦБ РФ, средняя стоимость полиса на одного работника по итогам 2025 года составила 60,3 тыс. рублей против 64 тыс. в 2022 году. Часть количественного сокращения эксперты объясняют переходом компаний на многолетние договоры и бухгалтерским перераспределением застрахованных в другие регионы. Параллельно растет интерес к иным социальным бонусам, позволяющим оптимизировать налоговую нагрузку. Эксперты ожидают дальнейшее развитие усеченных программ с франшизами, телемедициной и фокусом на профилактику вместо дорогостоящего стационарного лечения.

Кирилл Конторщиков