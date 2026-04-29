Глава СКР заинтересовался ситуацией с поликлиникой в Рабочем поселке Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о нарушении прав жителей Перми на доступную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в аккаунт приемной председателя СКР жители Перми написали о ситуации с медицинской помощью в микрорайоне Рабочий поселок. Здание детской поликлиники, возведенное в 1914 году, долгое время находилось в непригодном состоянии. С 2024 по 2025 год в учреждении прошел ремонт. Однако после завершения работ состояние второго этажа поликлиники вновь признано неудовлетворительным, прием пациентов стал осуществляться в других отделениях. В апреле 2026 года была закрыта женская консультация, располагающаяся в соседнем здании. Семьи с детьми, а также беременные женщины вынуждены обращаться в отдаленные медицинские учреждения. Мер к устранению имеющихся нарушений компетентными органами не принимается.

В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также о принимаемых мерах к реализации прав граждан на получение качественной медицинской помощи.