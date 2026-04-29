В Челябинске перекроют движение транспорта для проведения эстафеты ко Дню труда
В Челябинске для проведения эстафеты, посвященной Дню весны и труда, введут временные ограничения движения транспорта 2 мая. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по городу.
В этот день с 7:00 до 15:00 перекроют следующие участки улиц:
- по проспекту Ленина: от улицы Лесопарковой до Цвиллинга;
- по улице Коммуны: от Лесопарковой до Энгельса;
- по улице Энгельса: от Сони Кривой до Труда;
- по улице Энтузиастов: от Сони Кривой до Коммуны;
- по улице Лесопарковой: от Сони Кривой до Коммуны;
- по улице Тернопольской: от Сони Кривой до проспекта Ленина;
- по улице Володарского: от проспекта Ленина до улицы Труда;
- по Свердловскому проспекту: от улицы Сони Кривой до Труда;
- по улице Красной: от Сони Кривой до Труда;
- по улице Воровского: от площади Революции до улицы Сони Кривой.
Кроме того, водителей просят не парковать автомобили вдоль проспекта Ленина и улицы Малая Ленина от памятника Курчатову до улицы Цвиллинга в ночь с 1 на 2 мая. Машины, которые оставят на этом участке, переместят в другое место. Их расположение можно будет узнать в дежурной части управления ГАИ по Челябинску.