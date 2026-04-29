Реконструкцией коллектора в аэропорту Омск-Федоровка займется «Омскводоканал»

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области подвело итоги конкурса на выполнение работ по реконструкции недостроенных сетей водопровода и сбросного коллектора канализации в аэропорту Омск-Федоровка. По информации на сайте госзакупок, подряд достался единственному участнику — АО «Омскводоканал». Компания предложила выполнить работы по начальной цене контракта — за 2,29 млрд руб. С компанией подписан договор, срок которого истекает 30 декабря 2027 года.

Работы по реконструкции водопровода и сбросного коллектора канализации необходимо завершить до 1 ноября 2027 года, пройти госэкспертизу проектной документации до 12 августа 2026 года.

Общая стоимость строительства нового аэропортового комплекса Омск-Федоровка оценивается в 51 млрд руб. Концессионером выступает УК «Аэропорты регионов». Новый комплекс площадью около 30 тыс. кв. м возводится с целью выноса действующего аэропорта за пределы городской застройки. Планируется создать аэродромную инфраструктуру, современный пассажирский терминал, грузовой комплекс и взлетно-посадочную полосу длиной 3200 м и шириной 45 м. Пропускная способность нового пассажирского терминала составит не менее 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 600 пассажиров в час на международных. Новый грузовой комплекс сможет обрабатывать не менее 6 тыс. т грузов в год. Завершить проект планируется в 2028 году.

АО «Омскводоканал» зарегистрировано в Омске в 2004 году. Компания специализируется на сборе и обработке сточных вод. Руководство осуществляет генеральный директор Павел Козлов, назначенный в марте 2022 года. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 6,35 млрд руб., что на 16% ниже показателя 2024 года. Чистая прибыль за тот же период сократилась почти вдвое — с 1,75 млрд руб. до 912 млн руб. Данные об учредителях скрыты в ЕГРЮЛ, компанией управляет «Росводоканал» (подконтролен «Альфа-Групп»).

